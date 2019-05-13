1987 yılında "Rumeli Kavağı" adıyla şehir hatları vapuru olarak sefere başladı. 2007'de ismi Zübeyde Hanım olarak değiştirildi, İstanbul'dan İzmir'e götürüldü.

Müze ve Eğitim Gemisi olarak düzenlenen gemi, "Anneler Günü"nde ziyarete açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Türkiye'nin denizcilik mirası ve değerli tarihi objelerinin gemide sergilendiğini söyledi.

"Ülkemizde denizcilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı. Bunun için denizi çok seven ve hayatının son dönemlerinde deniz hasretini giderme fırsatını bulabilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı, gemi içerisinde özel bir alan oluşturularak dekorasyon ve objelerle yaşatıldı."

"Yüzen ilk denizcilik kütüphanesi" özelliği taşıyan gemide, tarihi belge ve objeler sergileniyor.

Gemi, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. İzmir Pasaport limanında demirleyen gemi, haftanın 6 günü ziyarete açık olacak.

Kaynak: TRT Haber