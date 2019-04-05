Merkez Kayapınar Belediyesinin tahsis ettiği binada Beyazay Derneğince iki yıl önce kurulan merkezde, engellilerin, sanat ve spor kurslarına katılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Merkezde bu faaliyetler kapsamında, zihinsel engelli gençlerden halk oyunları ekibi oluşturuldu. Verilen eğitimle kısa sürede yöresel oyunları öğrenen engelliler, törenlerde sergiledikleri oyunlar ile büyük beğeni topluyor.

İstanbul, Çanakkale ve Diyarbakır'da katıldıkları yarışmalarda derece de elde eden gençler, yetenekleriyle kupa ve madalya da kazandı.

"Halk oyunları ile engellerini aştılar"

Halk oyunları eğitmeni Ahmet Deneri, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla merkezde kalan engellilere eğitim verdiğini söyledi.

Engellilerin topluma kazandırılması amacıyla eğitimi sürdürdüklerini belirten Deneri, engellilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra yöresel oyunları oynamayı da öğrettiklerini aktardı.

Deneri, bu aktivite ile engellilerin sosyalleştiklerini, öz güvenlerinin geliştiğini anlatarak, 8 kişilik ekibin başarılı olduğunu vurguladı.

Halk oyunlarına yönelik düzenlenen yarışmalardan gençlerin birçok madalya ve kupa ile döndüğünü belirten Deneri, şunları söyledi:

"Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda ekibimiz derece aldı, madalya ve kupa ile geri döndük. Geçen sene başka bir yarışmada ise ekibimiz, engelsiz öğrencileri dahi geçip birinci oldu. Ödül olarak kupanın yanı sıra 4 günlük tatile hak kazandılar."

"Ölene kadar oyun oynamayı bırakmam"

"Delilo", "Esmerim" ve "Şuşane" oyunlarını tam öğrenen gençlerin, zamanla diğer oyunları da oynayacaklarını anlatan Deneri, "Çocuklar halk oyunları ile engellerini aştılar, topluma kazandırıldılar. Amacımız onların engelli durumlarını ortadan kaldırmaktır. Zamanla bunu başardığımızı gördük" diye konuştu.

Ekipte yer alan gençlerden Mehmet Pekdemir, ekibe katıldığı için mutlu olduğunu, aldığı eğitim ile yöresel oyunları öğrendiğini ve zamanla ekip başı olduğunu aktardı.

Pekdemir, arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Burada oyun oynamayı öğrendim. Ölene kadar da oyun oynamayı bırakmam" dedi.

Kaynak: AA