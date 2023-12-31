Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeni yıl hedefi 600 bin ziyaretçi

9 Eylül 2011'de 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği ilk mekanların başında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Müze, 2022'de 440 bin ziyaretçi sayısına ulaşırken, 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023'de 220 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Yoğun ilgi görüyor

Zeugma Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma Mozaik Müzesi'nin bölgedeki en büyük müze olduğunu ve yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Ziyaretçilerin özellikle Roma ve Yunan mitolojisine konu olan ve 13 farklı renk skalası ile üç boyutlu olarak yapılan mozaikleri yerinde görmeye geldiklerini aktaran Çomak, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinden önce özellikle 1-30 Ocak 2023 arasında ziyaretçi yoğunluğu vardı. Ziyaretçi sayısı 27 bine ulaşmıştı. Deprem yaşanmamış olsaydı 2023'de 700 binlere ulaşacağımızı tahmin ediyorduk. Bu yıl müzemizi 220 bin kişi ziyaret etti. Müzemiz depremlerden dolayı 74 gün kapalı kalmıştı. Bakanlığın izinleri ile Ramazan Bayramının arife gününde müzemizi açmıştık. Temmuzdan sonra ziyaretçi yoğunluğu artmaya başladı. Sonbaharda zirveye ulaştık. İnşallah 2024 yılında 600 bin rakamına daha hızlı ulaşacağız. Herhangi bir afet ve olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Gün geçtikçe Zeugma Mozaik Müzesi, ilgisini kat kat artırarak hizmet vermeye devam ediyor."

"Bu yaz müzeye Avrupa ülkelerinin de ilgisi oldu"

Çomak, müzeye Uzakdoğu ülkelerinden turistlerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yılın yaz dönemi içerisinde özellikle Avrupa ülkelerinden Almanya ve İtalya başta olmak üzere ziyaretçi ilgisini gördük. Müzemiz aynı zamanda sesli rehberlik hizmeti veriyor. Gişemizden sesli rehberlik hizmetini edinmek isteyen vatandaşlar bunları kullanabiliyor. 10 farklı sesli rehberimiz var. Özellikle Almanca, İtalyanca ağırlıklı dili kullanarak müzemizi gezen ziyaretçi kitlesini gördük. Bu yıl Avrupa ülkelerinden de büyük bir ilgi vardı. Ama Uzakdoğu ülkeleri her zaman Zeugma Mozaik Müzesi'nde başı çekiyor. Müzenin yurt dışında bilinirliliği çok fazla. Japon, Çin, Koreli ziyaretçilerimizin çok önem verdiği bir müze."

Ziyaretçiler

Antalya'dan müzeyi ziyarete gelen Şevket İnce, "Çok harika bir yer. Hoşuma gitti. Burada müthiş eserler bulunuyor." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinden turla Gaziantep'e gelen Bahar Kızıl, müzenin Gaziantep'e kültürel bir değer kattığını, özellikle yeni neslin müzeye gelip mutlaka buradaki eserleri görmesi gerektiğini kaydetti.