Günümüzde alışveriş kültürü değişti. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarını, onlarca mağazanın yer aldığı alışveriş merkezlerinden karşılıyor. Hatta artık o kadarına bile zahmet edilmiyor… Bilgisayar başında, internet üzerinden satış yapan e-ticaret sitelerine giderek daha fazla rağbet ediliyor. Meyve sebze alışverişi dahi artık internetten yapılır hale geldi.

Tüm bu dönüşüme rağmen semt pazarları, deyim yerindeyse zamana direnmeye devam ediyor. Öyle ki bazıları kent kültürünün ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor. Tıpkı Kadıköy’ün asırlık Salı Pazarı gibi…

Bir asrı aşkın süredir kuruluyor

İstanbul semt pazarlarının en eskilerinden biri, 100 yılı aşkın geçmişe sahip, tarihi Salı Pazarı. Kurulduğu günden bu yana Kadıköy’de yer alan pazara ilçe halkının yanı sıra İstanbul’un dört bir yanından müşteri geliyor. Hatta çevre şehirlerden tur organize ederek bu pazarı ziyaret edenler bile oluyor.

Haftanın iki günü; salı ve cuma günleri kurulan pazarda, sebze-meyveden tekstile, oyuncaktan aksesuara kadar akla gelebilecek her türlü ürün bulunuyor. Zaman içinde Kadıköy’de alışverişin kalbi haline gelen Salı Pazarı, uzun yıllar boyunca Kuşdili’nde müşterilerini ağırladı. Kuşdili’nde tezgahlar çok geniş bir alanda, dağınık halde yer alıyordu. Otopark sorunu ve beraberinde oluşan trafik problemi sebebiyle pazar, 2008’de Hasanpaşa’daki Kadıköy Kent Meydanı Tarihi Salı Pazarı Alanı’na taşındı.

Hasanpaşa’dan Merdivenköy’e

Salı Pazarı esnafı, D-100 karayoluna yakınlığı sebebiyle ulaşımın çok daha kolay yapılabildiği bu alanda yine haftanın iki günü müşterilerini ağırlamaya devam etti. Eskiye oranla daha düzenli ve geniş bir alanda hizmet vermeye başladılar. Salı Pazarı, 2015’e kadar Hasanpaşa’daki alanda kuruldu. Bu tarihten sonra Hasanpaşa’daki alanın tekrar dizayn edilmesi amacıyla yine göç başladı. Pazarın yeni adresi, Merdivenköy oldu.

Tezgahlar yeniden Hasanpaşa’da kuruldu

Hasanpaşa’daki eski pazar alanında “Kadıköy Hasanpaşa Pazar Yeri Zemin Altı Otopark ve Meydan Düzenleme Projesi” nihayet tamamlandı. Altı otopark, üstü ise yeşil alan olarak inşa edildi. Yeni Salı Pazarı, yaklaşık 32 bin metrekarelik alana yayılıyor. 4 bin 555 adet tezgahın kurulabildiği alan, 1368 araçlık otopark kapasitesine sahip. Pazar esnafı geçen günlerde yeni adresine taşındı. Tarihi pazar, artık müşterilerine daha modern şartlarda hizmet veriyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu