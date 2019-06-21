Çevre ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin Potansiyel Jeopark Alanlarının Tespit Edilmesi Projesiyle alanların bulunduğu bölgelerde sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya koyarak, bölge halkına ekonomik katkıda bulunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında, dünyanın "nazar boncuğu" olarak tanımlanan Meke Krater Gölü'nü de içeren "Konya Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı" ile doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel öneme sahip Nemrut Kalderası'nı da kapsayan "Bitlis Nemrut-Süphan Potansiyel Jeopark Alanı"nda çalışmalar yapıldı.

Bakanlığın, korunan alanlara ilişkin yetkisi kapsamında, Türkiye'deki jeopark alanlarının tespit ve tescili konusunda mevzuat hazırlıkları ve alanlarda sürdürülen tespit çalışmaları tamamlandı.

Bakanlık tarafından tescil edilmiş Türkiye'nin ilk jeoparkları olacak bu alanların, küresel jeopark ağına dahil edilmesi ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması için Bakanlık tarafından UNESCO'ya başvuru yapılacak.

"Nemrut Kalderası"

Jeopark alan içersinde yer alan Nemrut Karderası, bir volkanın kendi içine çökmesiyle meydana gelmiş, hem büyüklüğü hem de oluşumu nedeniyle dünyanın önemli volkanik oluşumlarından biri olarak biliniyor.

Burada oluşturulacak Nemrut Süphan Jeoparkı'nın en önemli özelliği, Nemrut volkanında yaklaşık 90 bin yıl önce meydana gelen çökme olayıyla volkanik malzemelerin kuzeyde Nazik Gölü'ne, güneyde ise Bitlis'e kadar ulaşması olarak görülüyor.

Ayrıca burası, jeolojik zaman diliminin son 600 milyon yılında oluşan kayaçları da barındırıyor.

Nemrut-Süphan Jeoparkı'nda, hem Türkiye'nin en yaşlı kayaçları ile en genç kayaçlarını bir arada bulundurma hem de Nemrut ve Süphan gibi iki büyük stratovolkanı barındırma özelliği olan birçok jeolojik, biyolojik, arkeolojik ve kültürel varlık bir arada yer alıyor.

Meke Krater Gölü

Orta Anadolu Volkanik sisteminin en önemli parçası olan Meke Gölü, dünyanın en ilginç volkanik harikalarından biri olarak biliniyor. Karapınar ilçesinin 8 kilometre doğusunda yer alan Meke Gölü, tescillenecek "Konya Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı"nın en önemli değeri olarak görülüyor.

Karapınar Jeoparkı içinde, Meke Gölü dışında Karadağ ve Karacadağ volkanları, Acı Göl Marı, çeşitli volkanik oluşumlar, Çıralı, Kızören, Meyil ve Timraş obrukları, peri bacaları, kumullar, oymalı yer altı şehri, aktif ve fosil traverten oluşumları ile birçok arkeolojik alan da yer alıyor.

Kaynak: AA