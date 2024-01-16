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Yaşam
İHA 16.01.2024 14:10

Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi

Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
[Fotograf: İHA]

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Düzgün Çinkılıç isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini belirten Düzgün Çinkılıç, ''Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.

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