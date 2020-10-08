Suriyeli Hüseyin, küçücük yüreğine kocaman bir insanlık sığdırıyor. İdlib'de savaşın ortasında doğup çocukluğunu yaşayamadan büyüse de umudunu hiç kaybetmiyor.

Ekmek parasını çöplerden topladığı atıklarla kazanıyor. Annesi ve 6 yaşındaki kız kardeşine bakıyor. Kazancıyla alabildiği ise sadece ekmek alabiliyor.

"Allah bize rızık verir diyen" Suriyeli Hüseyin, "Bugün sabah rızıklanmadım. Şimdi eğer bir şey çıkarsa 2 kilo patates alıp Peygamber Efendimizin ruhuna dağıtacağım" dedi.

Kazancı küçük mücadelesi büyük

Sözleriyle paylaşmak için sahip olmaya gerek yok diyor. 3 aydır yiyemese de paylaşmayı tercih ediyor.

Okula gitmek istediğini söyleyen küçük Hüseyin'in sosyal medyadaki görüntüleri üzerine kendisine ve ailesine yardım eli uzandı.

Suriye'deki yerel yardım kuruluşları küçük çocuğun hayallerini de gerçekleştirdi. Yeni kıyafetler giydi, bisiklete bindi, arkadaşları ile okulda oyun oynadı. Okuma alıştırmalarına bile başladı.

Hüseyin şimdi gülen yüzüyle, geleceğe güvenle bakabilmeyi öğreniyor. Hayallerini ise büyüyünce ihtiyacı olanlara yardım etmek süslüyor.