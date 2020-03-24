Hatay'ın Suriye sınırına yakın noktadaki Haydarlar Mahallesi sınırları içerisindeki volkanik göl, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri hayran bırakıyor.

[Fotoğraf: AA]

İlkbaharda açan su papatyaları ise volkanik gölü adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda yabani kuş türüne ev sahipliği yapan göl, göçmen kuşların da başlıca uğrak yerleri arasında yer almasıyla her mevsim eşsiz manzaralar sunuyor.