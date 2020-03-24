Haber Giriş: Kaynak: AA
Su papatyalarıyla Haydarlar Gölü'nde ilkbahar
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da volkanik patlama sonucu meydana gelen Haydarlar Gölü, su papatyalarıyla ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor.
Hatay'ın Suriye sınırına yakın noktadaki Haydarlar Mahallesi sınırları içerisindeki volkanik göl, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri hayran bırakıyor.
[Fotoğraf: AA]
İlkbaharda açan su papatyaları ise volkanik gölü adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda yabani kuş türüne ev sahipliği yapan göl, göçmen kuşların da başlıca uğrak yerleri arasında yer almasıyla her mevsim eşsiz manzaralar sunuyor.
Etiketler: volkanik patlama Su papatyaları İlkbahar Haydarlar Gölü hataySon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:26
Son Haberler
- 14:40
- 14:40
- 14:40
- 14:36
- 14:34
Sıradaki Haber
Badmintonu mahkumlara sevdiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz