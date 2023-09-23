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Yaşam
TRT Haber 23.09.2023 14:00

Sonbahar Karagöl’de güzel

Volkanik bir krater üzerinde bulunan Karagöl ve çevresindeki tabiat parkı, Türkiye’de sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri. Ankara’nın Çubuk ilçesi sınırları içinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, hem doğayla baş başa kalmak isteyenlerin hem piknikçilerin hem de fotoğrafçıların gözdesi.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli

Sonbahar, doğa için kışa hazırlık olsa da insanlar için görsel bir şölen. Ağaçların sarı, kırmızı, kahverengi tonlara büründüğü bu mevsim, kimi bölgelerde pastoral bir senfoniye dönüşüyor.

Ankara’nın Çubuk ilçesi sınırları içinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, dört mevsim doğayla baş başa kalmak isteyenlerin, piknikçilerin ve fotoğrafçıların gözdesi olsa da sonbaharda bu ilgi doruğa çıkıyor.

Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre, Çubuk merkezine ise 30 km mesafede bulunan Karagöl, adını içindeki krater gölünden alıyor.

Deniz seviyesinden 1630 metre yüksekte bulunan küçük göl, derinliğiyle adını hak ediyor. Kimi yerde derinliği 70 metreyi bulsa da üzerinde rahat rahat yüzen sazan ve alabalıklar, kenarında güneşlenen kurbağalar, batıp çıkan su kuşları gölü olduğundan çok daha çekici gösteriyor.

21 milyon yıllık tarih

Tabiat parkını oluşturan kayaçların 12-21 milyon yıl öncesine tarihlenmesi, çok eskilerden beri ilgi alanı olduğunun ispatı gibi. Günümüzde ise çevresini saran ve sonbaharda sarı, kırmızı, yeşil, mor renklere bürünün ormanlık alanla eşsiz bir güzelliğe kavuşuyor.

Meşe, ardıç, akçaağaç, üvez, kavak, karaçam, sarıçam, ıhlamur ve yabani fındık gibi ağaçların çevrelediği göl özellikle fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez yerlerden biri. Göl çevresindeki ormanlarda ayı, yaban domuzu, sincap gibi hayvanlar ve çok sayıda kuş türü yaşıyor.

Hem spor hem doğa

Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olan Tabiat Parkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor.

Doğanın korunması için tesisler sınırlı tutulmuş olsa da ilgi çok yoğun. Bu nedenle kalabalık ekiplerle ya da ailece gelmek isteyenlerin, önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Yaz aylarında orman alanlarına giriş yasağı ve mangal yasağı uygulansa da diğer dönemlerde mangal için ayrılmış alanlara, yürüyüş parkuruna ve çocuklar için oyun alanlarına sahip. Tabiat parkında kamp yapılması ise yine doğayı korumak adına yasaklanmış durumda.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Kamera
Sercan Türkyılmaz
Sercan Türkyılmaz
Kamera
Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
Karagöl Tabiat Parkı Tarım ve Orman Bakanlığı
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