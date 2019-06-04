Merkez Haliliye ilçesinde Topal ailesi tarafından Hızmalı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bayram namazından çıkan vatandaşlara yöreye özgü olan ve geçmişinin Hazreti İbrahim'e dayandığı rivayet edilen tirit dağıtıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, ikramın yapıldığı evin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Aile üyelerinin dağıttığı tiridi alan vatandaşlar, alanda hazırlanan masalarda yemeklerini yedi.

Babalarından kalan geleneği sürdürüyorlar

Aile fertlerinden Osman Topal, babalarından kalan tirit geleneğini uzun yıllardır sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Tirit yapımı hazırlıklarına arife gününden başladıklarını belirten Topal, bu yıl yaklaşık 5 bin kişiye tirit ikram ettiklerini, vatandaşların ilgisinin kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Vatandaşlar da ikram dolayısıyla Topal ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA