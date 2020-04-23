Ramazan, maddi ve manevi arınma ayı. Aç kalmaya değil, bedeni ve nefsi disiplin etmeye odaklanma zamanı. Ramazan süresince metabolizma yavaşlıyor, vücut azla yetinmeye odaklanıyor. Bu ayda sadece sahurda ve iftarda besin tüketiliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan bilgilere göre, sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber, sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Sahur vakti ne zaman biter?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

İlk sahur saat kaçta? İl İl sahur saatleri....

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