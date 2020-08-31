Haber Giriş: Kaynak: AA
Oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği" gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehtap Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.
Etiketler: Oyuncu Mehtap Anıl Mehtap Anıl kimdirSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:49
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