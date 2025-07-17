Oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti

Mehmet Ali Tuncer'in kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Tuncer'in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı.

TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde yer aldı.

Geleneksel Türk tiyatrosu ile de iç içe olan Tuncer, "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.