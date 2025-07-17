Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 17.07.2025 18:40

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti

"The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Aşkımızda Ölüm Var" ve "Çarli İş Başında" adlı yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Mehmet Ali Tuncer'in kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Tuncer'in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı.

TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde yer aldı.

Geleneksel Türk tiyatrosu ile de iç içe olan Tuncer, "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.

ETİKETLER
Sinema
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da Ulu Camii'ndeki 140 yıllık kurmalı saat zamana tanıklık ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Belçika'da mahkeme, Flaman hükümetinin "İsrail'e askeri sevkiyatı engellemesine" karar verdi
19:55
Rusya: Heyetimiz Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır
19:32
AB Komisyonu, Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti
20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin parçalanmasına kesinlikle rıza göstermeyiz
19:06
Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 58 Bin 667'ye yükseldi
19:06
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ