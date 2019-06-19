Erzincan'da, parkta oturan 22 yaşındaki otizmli Rabia Zeytun'un telefonunu çalan kız çocuğu, polislerce aynı gün yakalandı.

Yunusemre Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki parka giden 22 yaşındaki otizmli Rabia Zeytun'un yanına gelen 14 yaşındaki kız çocuğu E.İ, annesini arama bahanesiyle telefonunu istedi.

Zeytun'un verdiği telefonu alan E.İ. ardından parktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Telefonu olmadan eve dönen Rabia Zeytun'un annesi Nazlı Zeytun durumu fark edince polise ihbarda bulundu.

Eve geldiklerinde otizmli genç kızın eşkal veremediğini ve çok üzüldüğünü gören Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada E.İ'yi kısa sürede, üzerinde telefonla yakaladı.

Ekipler telefonu Rabia Zeytun'a evinde teslim etti.

Çok sevinen genç kız da çay ve pasta ikram edip sohbet ettiği polislerle özçekim yaptı.

Rabia Zeytun, parkta otururken tanımadığı birisinin, annesini aramak için kendisinden cep telefonunu istediğini söyledi.

Zeytun, "Telefonu alan çocuk yanımdan uzaklaştı ve bir daha kendisini bulamadım. Eve gelince annem bana telefonu sorunca olayı anlattım ve polise haber verdik. Polis amcaları çok seviyorum, onlara çok teşekkür ederim. Kısa sürede telefonumu buldular" dedi.

Anne Nazlı Zeytun ise polislerin ilgi ve alakalarıyla kısa sürede cep telefonunun bulunduğunu belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede gelen ekipler kaybolan telefonu bularak Rabia'ya teslim ettiler. Allah onlardan razı olsun kızımız çok mutlu oldu" dedi.

Kaynak: AA