Örsün başında geçen bir ömür: İsmet Karagül

İlçede "ihtiyar delikanlı" olarak tanınan Karagül, 81 yıldır örste demir döverek geçimini sağlıyor.

Demircilik mesleğiyle çocuk yaşta tanışan Karagül, askerlik vazifesini tamamladıktan sonra atölye açarak bu meslekte kendini geliştirdi.

Evinin altındaki atölyesinde yıllarca çalışan emektar usta, sanayinin kurulmasından bu yana çalışmalarına Alaçam Yeni Sanayi Sitesi'nde devam ediyor.

Meslek hayatı boyunca tarımdaki değişime tanıklık eden, gelişen teknolojiye rağmen örsün başından ayrılmayan Karagül, tarım aletlerinin tamiratını yapmayı sürdürüyor.

İsmet Karagül, eski yıllarda haftada 30 saban tamir ettiğini söyledi.

O yıllarda herkesin bir çift öküzü ve atlarının olduğunu, artık saban kullananın kalmadığını anlatan Karagül, "Geçen sene bir tek saban tamir ettim. Zaten kimsenin atı, öküzü yok, traktörle yapılıyor artık işler. Mayıs ayında 300, 400 tane yeni kazma yapar satardık. Şimdi çapa motorlarıyla tütünün arasını kazıyorlar." dedi.

"Burası benim bir eğlence yerim oluyor"

Artık odun kesmek için dahi balta satılmadığını, motorlarla odunların kesildiğini belirten Karagül, "Eski işler nerede? Yok. Eski işler bitti. Şimdi olsaydı, şimdiki zaman olsaydı 6 çocuk okuttum, hepsi okudu. Şimdi bir tane okutamazdım." diye konuştu.

Sabah namazını kıldıktan sonra dükkana geldiğini dile getiren Karagül, "Çayımı, çorbamı da içerim, gelirim burada beklerim. Müşteri geldiğini görüyorum zaten. Müşteri gelince çağırırlar, işini yaparım. Sonra balta işini herkes düşüremez, kesmesini. Balta yaparlar ama kesmez, suyunu veremezler." ifadelerini kullandı.

Karagül, "Burası olmasa akşamı edemem. Burası benim bir eğlence yerim oluyor. Öğlen ezan okundu, abdestimi alıyorum burada, doğru camiye. Yetiştiremezsem de burada kılarım." dedi.

Demircilik mesleğini kuvveti yettiğince yapacağını vurgulayan Karagül, şunları kaydetti:

"Yapamayacak duruma düştüğümde bu mesleği bırakırım. Gücüm, kuvvetim yetiyor Allah'a şükür, eskisi gibi değil de, ağır işleri yapmıyorum zaten. Kafamın almadığı şeyi de yapmam. Baştan savma işi de bilmem. Ben burada birinin baltası yapılacak onu yaparım. Biri der ki şunu kaynakla der onu yaparım. Ondan sonra biri der ki ya bana zerze düğme (kapı kilidi) lazım der samanlık için. Ben bunlarla oyalanırım yani. Sanatımı sevmesem, zaten bunu sevmesem, yapmasam çocukları okutamazdım ben. Gençlere tavsiyem, gençliğinde sanat öğrensin, çalışsın, ekmek sahibi olsun. Gezmeyle olmaz, gezmeyle sanat öğrenilmez. Ayağımızda ayakkabımız yoktu, çıraklık yaptık. Niye yaptık? Yarın istikbalimizi kazanalım diye yaptık. İşimizi sevdik, gece gündüz demedik."

"En yaşlı ustamız İsmet ağabeyimiz"

Alaçam Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Vedat Özyılmaz ise İsmet Karagül ustanın ilçede 1961 yılında Madeni Sanatkarlar Odasına kayıt olduğunu söyledi.

Karagül'ün ilçede en yaşlı esnaf olduğunu belirten Özyılmaz, "Sanayi sitemizde ondan sonrakiler ortalama 75-80 yaşlarında arkadaşlar, ağabeylerimiz var ama en yaşlı ustamız İsmet ağabeyimiz. 94 yaşında bir kişi bu meslek grubunda özellikle elinde çekiciyle örsün başında demir dövüyor. İhtiyar delikanlı ustamız kendisine tekrar sağlıklı ömürler ve hayırlı işler diliyorum." ifadelerini kullandı.