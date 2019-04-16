Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler yazılı açıklamasında, Gaga Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altında olduğunu belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında Gaga Gölü'nün, insanların güzel vakit geçirebilecekleri bir turizm merkezi haline geleceğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"İlçenin önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan, derinliği 10-15 metre arasında değişen Gaga Gölü, 1'inci ve 3'üncü derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ortasında küçük bir adacık bulunan ve bu adacıkta kilise kalıntıları yer alan göl, imar planı çalışmalarının tamamlanmasıyla Ordu'nun önemli rekreasyon alanlarından biri haline getirilecek."

Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun değerlerine sahip çıkacaklarını, yapacakları çalışmalarla saklı güzellikleri gün yüzüne çıkararak vatandaşların güzel zaman geçirebileceği alanlara dönüştüreceklerini söyledi.

Hazırlanan planın, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunulduğunu ve 30 dönüm alanda da kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını aktaran Güler, "Büyükşehir Belediyesi tarafından 146,6 hektar alanda koruma amaçlı olarak hazırlanan imar planı onay için Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna sunuldu. Aynı zamanda göl etrafındaki parsellerin 30 dönümünde yürütülen kamulaştırma çalışmaları da tamamladı" dedi.

Kaynak: AA