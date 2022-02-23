Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önünde hamile bir sokak kedisi, köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik görevlileri, saldırıda can veren kediyi görünce, merkezde görev yapan ve hayvanlara ilgisiyle bilinen el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi.

Evinde de hayvanları bulunan ve daha önce pek çok kez kedi, köpek ve koyun doğumuna yardımcı olan Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince köpeğin ağzından alarak kültür merkezindeki atölyesine götürdü.

Yavruları kalp masajıyla hayata bağladı

Mesai arkadaşlarının yardımıyla kedinin karnını açan Sivas, 3 yavruyu çıkarıp her birine kalp masajı yaparak hayata tutunmalarını sağladı.

Yaklaşık 10 dakika süren çabanın ardından İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bilgi verildi. Yavrular, burada yeni doğum yapmış bir anne kedinin yanında korumaya alındı.

[Fotoğraf: AA]

"Veteriner beklesek yavruları kurtaramazdık"

Ümmühan Özdemir Sivas, kedinin karnındaki yavruların canlı olduğunu fark ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Ben hayvanı alarak yukarı çıkardım. Müdahalemizi ettik ve içindeki 3 yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler şu an hayatta. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine teslim ettik. Bu aslında benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri çok kedi köpek kurtardım. Hayvanlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Bu olayda da acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular bir iki dakika içinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp beklesek yavruları kurtaramazdık."