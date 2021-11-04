Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu yaralı halde bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mardin'de sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda asılı kalan ve nesli tükenmek üzere olan Balaban kuşu, yaralı olarak bulundu. Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Nusaybin’de sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda ayaklarından asılı halde Balaban kuşunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, ayağına dolanan olta ipiyle yaralanan kuşu suya girerek kurtardı.
Kuşun tedavi edilmek üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Veterinerliğine götürüldü.
Balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Etiketler: Mardin
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