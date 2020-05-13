Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredecek.

En yüksek sıcaklık değerine sahip mayıs ayı olabilir

Meteoroloji, uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği konusunda uyardı.

Sıcaklık, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek.

Güneş çarpmasına dikkat

"Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.