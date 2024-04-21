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Yaşam
AA 21.04.2024 15:41

Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara ziyaretçi akını

Tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü dolayısıyla binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara ziyaretçi akını

Bölgede zaman zaman etkili olan sağanağa rağmen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi yarımadada Mehmetçiğin destan yazdığı toprakları geziyor.

Bölgede 57. Piyade Alayı Şehitliği başta olmak üzere şehitlikleri gezerek dua eden vatandaşlar, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtlarını da ziyaret ediyor.

Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara ziyaretçi akını

Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bölgede yoğunluk oluşturmasıyla özellikle feribot çevresinde zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Bu arada Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler için de Şehitler Abidesi ile Anzak Koyu'ndaki hazırlıklar da devam ediyor.

Ziyaretçilerden Bilal Bayrak, Çanakkale'ye ikinci kez geldiğini ve rehber eşliğinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara ziyaretçi akını

Bayrak, çok duygulandığını belirterek, "Allah hepsinden razı olsun. Bu duygu anlatılmaz, imkanı olan herkesin burayı görmesini istiyorum." dedi.

Bölgede alan kılavuzu olarak görev yapan Muharrem Armağan da özellikle hafta sonları tarihi yarımadada ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını anlattı.

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