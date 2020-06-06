Haber Giriş: Kaynak: AA
Mahalleye inen bozayı çöpte yemek aradı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı, yiyecek arayışı için mahalleye indi. Karnını doyuran bozayı bir süre sonra yeniden ormanlık alana gitti.
Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı, sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
Bozayıyı mahallede gören vatandaşlar, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak hayvanın mahalleden uzaklaştırılmasını istedi.
[Fotoğraf: AA]
Bir süre çöp konteynerinin yanında karnını doyuran bozayı, ardından ormanlık alana gitti.
"Tatlı bir misafir, bize zararı yok"
İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, son günlerde ilçe merkezinde ayıların sıkça görüldüğünü belirterek, "Ayılar son günlerde sıklıkla mahalleyi ziyaret ediyor. Tatlı bir misafir, bize zararı yok. Mahallemiz ormanlık alan yakın olduğu için herhalde karnını doyurmak için geliyor" dedi.
Etiketler: kars sarıkamış bozayı kars haberlerSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 14:46
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