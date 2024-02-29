Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 29.02.2024 11:24

Madenciler enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk turnuvasında yalnız bırakmadı

Adıyaman'da enkaz altında kalan Songül Göksu'yu kurtaran madenciler, Türkiye Para Karate Şampiyonası'na katılan genç kızı desteklemek için Zonguldak'tan Ankara'ya geldi.

Madenciler enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk turnuvasında yalnız bırakmadı
[Fotograf: AA]

Songül Göksu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerinin hayatını kurtardığı onlarca kişiden biri.

Adıyaman'da yıkılan 7 katlı yurt binasının enkazından üçüncü günde iki arkadaşıyla beraber çıkarılan 20 yaşındaki Songül'ün bacakları, hayati risk taşıdığı için ampute edildi.

Songül ile göçük altındayken kendisine yardım eli uzatan maden işçileri arasındaki iletişim, genç kızın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecinde de devam etti.

Madenciler enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk turnuvasında yalnız bırakmadı

Fizik tedavi ve rehabilitasyon döneminde karateye başlayan Songül, Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda mücadele etmek için Ankara'ya geldi.

Maden işçileri Sinan Durdu, Çağdaş Kahraman, Mahsun Yılmaz, Murat Sönmez ve Ramazan Direk, ilk profesyonel turnuva deneyimini yaşayan Songül'ü burada da yalnız bırakmadı.

Kadınlar K30 kategorisinde kazandığı gümüş madalyanın sevincini madenci ağabeyleriyle yaşayan Songül, yaptığı açıklamada, "Biz enkaz altındayken artık ümidimizi kesmiştik. 'Çıkamayacağız' diyorduk. Sonra ağabeylerin 'Sizi çıkartacağız, sakın uyumayın.' sesleri geldi. Çıktıktan sonra ağabeylerle görüştük, görüşmeyi de kesmedik. Onları çok seviyorum. Bütün maçlarıma gelsinler istiyorum. Onlar yanımda olunca kendimi hiç yalnız hissetmiyorum" dedi.

"Spor artık hayatımın bir parçası"

Söngül, sporun hayatındaki anlamına dair, "Sporla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Hastaneye geldikten sonra öğrendim. Karate bana fiziksel olarak çok iyi geliyor. Kollarım çalışıyor, kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye 2'ncisi oldum ama birinci olmayı da isterdim. Diğer maçlarda inşallah. Sporu bırakmayacağım, devam edeceğim. Spor artık hayatımın bir parçası oldu. Para karateye devam edeceğim. Bir de masa tenisi var" ifadelerini kullandı.

Lisede ebe yardımcılığı bölümünü bitiren Songül, üniversite sınavına hazırlandığını ve sağlık çalışanı olmak istediğini söyledi.

Madenciler enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk turnuvasında yalnız bırakmadı

Söngül, bedensel engelli bireylere, "Bu durumdayken hiç içime kapanmadım. Hiç içlerine kapanık olmasınlar, her şeyi değerlendirsinler. Mesela bazıları odaya kapanıyor. Tam tersi odaya kapanmasınlar. 'Ne yapabilirim?' diye düşünüp bulundukları durumdan çıkmalarını istiyorum" tavsiyesinde bulundu.

"Kader bizi Adıyaman'da birleştirdi"

Afet bölgesine giden ekipteki Sinan Durdu, "kara günler" diye tabir ettiği anıları hatırlamak istemediğini belirterek, "Songül ile 9 Şubat'ta tanıştık. Hiç gitmediğimiz bir memleket, hiç görmediğimiz bir toprak, her taraf yıkılmış... Tesadüf, kader bizi orada birleştirdi Songül'le. Burada 11 ay hastanede yattı. 11 ay boyunca biz fırsat buldukça ekip arkadaşlarımızla beraber ziyaretine geldik. Telefon trafiğimiz hiç eksik olmadı. Depremin yıl dönümünde yine Adıyaman'daydık, Songül kızımızı orada da ziyaret ettik. Yani bağımızı hiç koparmadık" dedi.

Durdu, Songül ile aralarındaki kuvvetli bağın sebebinin ne olduğu sorusuna, "Bazı hayatlar orada kaldı, bazılarının hayatı da Adıyaman'da kesişti. Hiç birbirini tanımayan insanların ortak noktası oldu orası bir anda. İtfaiyecisi, ambulansçısı... Herkesle orada çok sıkı bağlar kurduk. Orada 7-8 gün kaldık ama o 8 gün 80 seneymiş gibi birbirimizden kopamadık" yanıtını verdi.

Madenciler enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk turnuvasında yalnız bırakmadı

Bir diğer maden işçisi Murat Sönmez ise "Deprem dolayısıyla tanıştık. Keşke öyle bir şey olmasaydı, daha güzel bir şekilde tanışabilseydik. Bağımızı koparmadık, bizim ailemizden biri oldu. Kardeşimiz, ablamız, çocuğumuzun yerine koyduk. O bizi arıyor, biz onu arıyoruz. Burada maç olduğunu, karate şampiyonası olduğunu söyledi. Biz de kırmadık, geldik. Dünya şampiyonu olsaydı peşinden gitmeye razıydık. (Avrupa veya dünya şampiyonası) Gidebilirsek gideceğiz yani. Kardeşimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ona da başarılar diliyor, ikinci olduğu için tebrik ediyoruz" dedi.

ETİKETLER
Adıyaman Deprem
Sıradaki Haber
İklim değişikliği Karadeniz'in turizm potansiyelini artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
Uçak gemisi için konsept tasarım başladı
12:00
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
12:14
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
11:49
İsrail hapishanelerinde bir Filistinli hayatını kaybetti
11:49
Bu hafta 9 film vizyona giriyor
11:43
Demir yollarının yük taşımacılığındaki payı artacak
Leylekler İstanbul'da görülmeye başladı
Leylekler İstanbul'da görülmeye başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ