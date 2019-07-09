Aydın'ın Söke ilçesinde eşi İbrahim İlgin ile çiftçilik yapan Meryem İlgin, yaklaşık 2 ay önce evine yakın elektrik direğinin yakınında uçamayan leylek yavrusunu fark etti.

Leyleği sahiplenen İlgin, evine getirdiği kuşla özel olarak ilgilendi. İlgin çifti leyleği mamayla ve balıkla besledi.

Evin salonunda bulunan leylek yavrusu da yaşlı çifte uyum sağladı. Leylek, kısa zamanda mahallelinin de ilgi odağı oldu.

Yetkililere teslim ettiler

İlgin çifti, "Leyleklere Yeni Yuva Projesi" kapsamında kısa süre önce mahalleye gelen yetkililere, evlerinde besledikleri ve "Efe" adını verdikleri leylekten bahsetti.

Meryem İlgin, evinde beslediği kuşu, doğaya salınmak üzere Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye teslim etti.

"Efe"den ayrıldığı için bir üzgün olan İlgin, kuşu teslim etmeden önce son kez sevdi.

"Yavrumdan farksız oldu"

İlgin, yolda elektrik direğinin yakınında bulduğu, yuvasından düşmüş leyleği bakıma ihtiyacı olduğu için evine getirdiğini söyledi.

"Kuşu evimde mama ile büyüttüm. İnanın yavrumdan farksız oldu. Bu süre zarfında yanımdan hiç ayrılmadı. Daha önce 'Yaşar' adını verdiğimiz bir leyleği de büyütüp doğaya bırakmıştık. Eşim de leyleğin beslenmesi için balık tuttu. Onlar ailemizin bir parçasıydı."

Kaynak: AA