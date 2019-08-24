Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, bir yandan gençleştirme çalışmalarıyla mevcut ormanların ömrünü uzatıyor, diğer yandan toprağın üstündeki yeşil örtü miktarını artırmak için belirlenen sahalara fidan dikiyor.

Eski maden sahalarının ağaçlandırılmasına da ayrı bir önem veren kurum, özellikle bor, gümüş, manyezit ve linyit rezervi bakımından zengin olan bölgelerde yıllarca işletildikten sonra terk edilen alanları yeniden yeşille buluşturuyor.

Bu kapsamda, 2 bin 446 hektar eski maden sahasında 5 milyon 252 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya'nın hem yer üstü hem de yer altı zenginliklerine sahip bir il olduğunu söyledi.

Kütahya'nın yüzde 58'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Kayım, "Müdürlük olarak il genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla hem mevcut orman varlığımızı koruyoruz hem de mevcut orman varlığımızı artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Gelir getirici türlerle köylülere destek

Terk edilmiş maden sahalarına yeniden orman vasfı kazandırılması çalışmalarına büyük önem verdiklerini anlatan Kayım, şunları söyledi:

"Buraları yeniden ağaçlandırıp eski görünümünden daha iyi bir hale getiriyoruz. Kütahya' da bugüne kadar son 25 yılda kurumumuza teslim edilen 2 bin 446 hektar yani yaklaşık 25 bin dönüm maden sahası ağaçlandırıldı. Buralara 5 milyon 252 bin fidan dikildi. Milli ekonomimize fayda sağlayan madenler çıkarıldıktan sonra o toprakları yeniden doğaya kazandırma görevi bizlere düşüyor."

Kayım, ağaçlandırma çalışmaları yapılırken bölgede yaşayan köylülerin gelir düzeyini artırmalarına yönelik dut, lavanta, mahlep, kestane, fıstık çamı gibi gelir getirici türleri tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA