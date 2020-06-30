Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kum tepeleri kırlangıçlara yuva oldu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Erciş ilçesinde, vatandaşların çeşitli işlerinde kullanmak için toprak taşıdığı tepeye yuva yapan yüzlerce kırlangıç, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
İlçenin Haydarbey Mahallesi'ndeki dağlık alanda, vatandaşların toprak temin ettiği tepenin dik yamacına yüzlerce kırlangıç yuva yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Bunu fark eden vatandaşların toprak almaya ara verdiği tepe, yüzlerce kırlangıç yuvasıyla vatandaşların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geldi.
Bölgeye gelenler, kırlangıç yuvalarını fotoğrafladı.
Etiketler: van erciş kum ocağı kırlangıç kuşuSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:23
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