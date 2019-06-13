16 kilometrekarelik alanıyla İstanbul’un en büyük ikinci gölü olan Küçükçekmece Gölü, çevre felaketiyle karşı karşıya. Son birkaç gündür bölgede toplu balık ölümleri görülüyor.

Çevredekiler, cep telefonları ile tedirgin edici manzarayı kaydetti. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, harekete geçti ve temizlik çalışması başladı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden bir ekip de göl suyundan numuneler aldı. Toplu balık ölümlerinin nedenini bulmak için analizler yapıldı. Sudaki oksijen seviyesinin en az 7 olması gerekirken 4 olduğu ortaya çıktı.

Küçükçekmece Gölü dışında Bursa'daki İznik Gölü'nde de bir tatil köyünün kıyısında ölü balık yavrularına rastlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: TRT Haber