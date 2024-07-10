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Yaşam
AA 10.07.2024 12:55

Kötü koku yayılan evden 7 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalle sakinlerince çöp biriktirildiği tespit edilen ev Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Zabıta ekipleri ile birlikte ihbarda belirtilen eve giden ekipler, ev içerisinden 7 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Kötü koku yayılan evden 7 kamyon çöp çıktı

Turan Mahallesi 133 sokak No.85 adresinde bulundan evden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kullanılamaz hale gelen, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden çöp evin temizliği öncesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

7 kamyon dolusu birikmiş eşya, kullanılamayacak duruma gelmiş kıyafetler ve katı atıkların biriktirildiği, çöplerden yaşanmaz hale gelen ev, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personel tarafından temizlenirken, Sağlık İşleri Müdürlüğü personelince ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Yapılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmasından dolayı mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirirken, Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız belediye ekiplerine gerçekleştirilen çalışmadan dolayı teşekkür etti.

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