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Yaşam
AA 15.09.2023 10:50

Kilis'te cevizli sucuk mesaisi başladı

Kilis'te yöresel lezzetler arasında yer alan ve ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen cevizli sucuk yapımına başlandı.

Kilis'te cevizli sucuk mesaisi başladı
[Fotograf: AA]

Kilisli üreticiler, yörede yetişen cevizlerin toplanıp kurutulması sonrası bölgede özellikle kış aylarında tüketilen sucuk yapımı için kolları sıvadı.

Geleneksel yöntemlerle bu ürünleri hazırlayan üreticiler, pekmez ve nişastayı krema şeklinde hazırlıyor. Ardından, daha önce iplere dizip kuruttukları ceviz içini hazırladıkları karışıma batırıyor.

Bu işlem sonrası yeniden kurutulmaya bırakılan sucuklar, daha sonra tezgahlarda satışa sunuluyor, taleplere göre il dışına da satışı yapılıyor.

Kilis'te cevizli sucuk mesaisi başladı

Kuruyemişçi Mustafa Sesliokuyucu, cevizli sucuğun sadece üzüm sezonunda yapıldığını söyledi.

Cevizli sucuğu yöreye özgü üzümlerden yaptıklarını belirten Sesliokuyucu, "Yapım aşamasında Kilis'e özgü üzümler, bağlardan toplanarak yıkanır. Üzümler havra dediğimiz beyaz bir toprakla birleştirerek tortusundan süzülmesi sağlanır. Daha sonra çeşitli makinelerle ezilerek suyu çıkartılır ve tekrardan biraz dinlenmeye alınır. Dinlenmeye alındıktan sonra çeşitli büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak nişastayla birleştirilir. Kilis'e özgü hapsa yapılır. Hapsa pekmeze benzeyen bir yapı olduğundan, üzümün üstünde yapışır." dedi.

Kilis'te cevizli sucuk mesaisi başladı

Sesliokuyucu, içerisine glikoz ve şekerin asla katılmadığını ifade ederek, "Hapsa denilen şıraya batırılan cevizler güneşte kurumaya bırakılır. Ortalama bir gün içerisinde kurutulan cevizli sucuklar soğuk ve serin alanlarda saklanarak kış aylarında tüketilir." diye konuştu.

Talebin fazla olduğunu vurgulayan Sesliokuyucu, ağırlıklı olarak İstanbul, Hatay ve Ankara'ya gönderdikleri ürünlerinden 81 şehre kargoyla gönderim yaptıklarını kaydetti.

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