Yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çeken ilçede, bir tarafta üremek için dönen göçmen kuşlar sulak arazilerde gezinirken, diğer yandan da çiğdem çiçekleri baharı müjdeledi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Ekim alanlarında karların erimesiyle oluşan göletler, yaban kuşlarına barınma imkanı sağlıyor. Üremek için gelen angıt, yaban ördeği ve balıkçıl gibi kuşlar, küçük su birikintilerinde görülmeye başlandı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Sıcaklığın artmasıyla yavaş yavaş canlanan doğadaki kuş türleri farklı güzellikler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]