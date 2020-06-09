Samsun’da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da göreve başladı. Atakum ilçesi Çobanlı mevkisinde düzenlenen tatbikatla cankurtaranlar, deniz sezonu için son hazırlıklarını tamamladı.

8 atv, 8 can kurtaran botu, 1 jetskiye sahip cankurtaranlar, Karadeniz’de sık görülen akıntıya karşı koymanın mümkün olmadığını belirterek, denize girenleri uyarıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan, "Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlarımız serinlemek için denize girmekteler. Vatandaşlarımızdan talebimiz akarsu, göl, gölet gibi yerlerde suya girilmemeleri. Türkiye'de en çok boğulma vaktalarının görüldüğü bölgemizde vakaların yüzde 95'i dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana geliyor" dedi.

"Kıyıya paralel yüzün"

Arama ve kurtarma personeli Yılmaz Bakkaloğlu, Karadeniz'de rip akıntısının sıkça görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu akıntı 1-1,5 metre su seviyesinde deniz tabanınında bir anda kumun yarılması sonucu 1 metrelik seviye bir anda 2-3 metreye çıkıyor. İleri derecede bir akıntı oluştuğu için yüzme bilen bir vatandaşımız boğulma tehlikesi geçirebilir, hayatını kaybedebilir. Yapmamız gereken bu akıntıya kapıldığında soğuk kanlılığımızı koruyup karaya ya da açık denize değil, kıyıya paralel şekilde yüzerek akıntıdan dışarıya çıkmaya çalışmak."