Kahraman köpek Proteo'nun adı Kayseri'de yaşatılacak

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin bir hafta içinde hizmet vermeye başlayacağını, tesiste arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak köpeklerin de eğitileceğini belirtti.

Canıdemir, depremlerin ardından Meksika'dan gelen ekiple arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve hastalanarak ölen "Proteo" isimli köpeğin isminin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda tesise verileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yusuf Deliktaş ise Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda hayvan sahiplerine, hayvanların beslenmesi, temizliği, bakımı, aşılanması gibi süreçlerde eğitim vereceklerini kaydetti.

Toplam 590 metrekare alana sahip Köpek Eğitim Parkuru'nda köpekler için 10 farklı tipte parkur bulunuyor.

Zemini kum olacak şekilde tasarlanan eğitim parkurunda, 25 Şubat'ta uzman eğitmen Burak Safa Bayram tarafından köpek sahiplerine temel itaat, engel koşusu ve çeşitli eğitimler verilecek.