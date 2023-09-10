Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 10.09.2023 07:23

İstanbul'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı, İstanbul'da belirlenen camilerde gerçekleştirildi.

İstanbul'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu
[Fotograf: AA]

Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde organize edilen program kapsamında Fatih Camisi'nde de gençler ve aileler bir araya geldi.

Program, kılınan sabah namazının ardından edilen dualarla sona erdi.

Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlara çorba ikram etti.

"Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında vatandaşlar, Türkiye genelindeki 173 camiye davet edildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Hafta sonu sonbahar kendini hissettirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
Peru'da toprak kayması nedeniyle Machu Picchu'ya giden tren raydan çıktı
07:51
G20 Liderler Zirvesi devam ediyor
05:52
Kartal'da trafik kazası: 2 yaralı
04:27
Okullar yarın açılıyor
03:57
Adana'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
03:50
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Meteoroloji'den 8 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 8 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ