İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla İstanbul'a kazandırılan spor okulları, bu yaz da çocuklar için ücretsiz hizmet verecek.

24 Haziran 2019'da başlayacak yaz spor okullarında çocuklar, hem sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek, beden ve ruh sağlıklarının gelişimine katkı sağlayacak hem de eğlenceli zaman geçirecek.

22 farklı branşta spor eğitimi

Ücretsiz yaz spor okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek.

6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz spor okullarında eğitimler, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek.

Yaz okulu, İstanbul'un 32 ilçesindeki 111 okulun spor salonunda yapılacak. Katılan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 22 farklı branşta spor eğitimi alacak.

20 bin çocuk faydalanacak

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan spor okullarına katılacak çocuklardan ücret talep edilmeyecek. Ayrıca yeterli başvurunun sağlanması durumunda, spor okullarında yetişkinler için pilates ve step-aerobik etkinlikleri de düzenlenecek.

Spor okulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

30 Ağustos'a kadar devam edecek spor okullarından, yaklaşık 20 bin çocuk faydalanacak.

Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, İBB Beyaz Masa'nın 153 numaralı telefonundan bilgi alabilecek, ilçe bazında spor okullarının listesine ise "www.sporokullari.istanbul" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA