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Yaşam
AA 18.09.2023 15:54

İşitme kaybı yaşayan köpek tedavi edildi

Sivas'ta işitme kaybı bulunan köpek, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

İşitme kaybı yaşayan köpek tedavi edildi
[Fotograf: AA]

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Adana'da yaşayan Özcan Turgut, 16 yaşındaki "Amerikan Cocker" cinsi köpeğinin seslere tepki vermediğini fark etti.

Turgut, köpeğini Sivas'a getirerek üniversitenin hayvan hastanesinde muayene ettirdi.

Enfeksiyona bağlı duyma kaybı yaşadığı belirlenen hayvan tedavi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, işitme problemi olan köpeğini birçok yere götüren Turgut'un sonuç alamayınca kendilerine başvurduğunu belirtti.

İşitme kaybı yaşayan köpek tedavi edildi

Bu alanda daha önce araştırmalarının bulunduğunu aktaran Koçkaya, "Türkiye'de ilk olarak bizim kurduğumuz laboratuvarda köpeğimize klinik ABR cihazı ve otoakustik emisyon cihazları ile işitme testi yaptık. Dış kulak yolundan beyindeki işitme merkezine kadar tüm alanları tarayarak işitme problemine neden olan alan neresi onu bulmaya çalıştık. Yapılan test sonucu köpeğimizde enfeksiyona bağlı duyma kaybı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin her tarafından işitme sorunu olan hayvan sahipleri bize ulaşıyorlar ve hayvanlarını bize getirerek işitme testi yaptırıyorlar." ifadelerini kullandı.

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