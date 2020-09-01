Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, Medine'de hayatını kaybetti.

Ökten, Medine'de toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan başsağlığı mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan, "Doktor Ayşe Hümeyra Ökten, Hakk’a yürüdü. Hayatı, hepimiz için rehber bir kitap niteliğindeydi. İnancından dolayı türlü zorlukla karşılaştığında çelik gibi sağlam bir irade ortaya koydu. Söz konusu hastaları olduğunda ise, şifa dağıtan müşfik bir merhamet abidesiydi. Mümine bir kadın olarak, ömrünü insanlığa hizmete adadı. Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız. Ökten Ailesi’nin ve hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Hayatı, fedakarlıklarla, ilimle, insanlığa hizmetle geçti

Cumhuriyetin ilk döneminde tıp eğitimi alarak doktor olan Ayşe Hümeyra Ökten, İslam dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim.

Birçok alim ve devlet adamının doktorluğunu yapan Ökten'in, bir bağlılık ve aşkın ifadesi olan hayatı, Medine ve İstanbul arasında yaptığı yolculuklarla geçti. 1953 senesinde Kızılay'ın teklifi ile Medine'ye görevli giden ilk kadın doktor Ökten'in bu yolculuğu hayatında bir dönüm noktası oldu ve kutsal topraklardan bağını bir daha hiç koparmadı.

Babası Mahmut Celalettin Ökten imam hatip okullarının kurulmasına öncülük etti

1925 yılında Fatih Atikali'de dünyaya gelen Hümeyra Ökten'in babası; Osmanlı ulema sınıfından önce müderris sonra Arapça ve felsefe hocası olan, imam hatip okullarının kurulmasında öncü Mahmut Celalettin Ökten, annesi Mahmude hanımdır. Kardeşleri Kimyager Züheyla Hanım ve günümüzün önemli fikir adamlarından Prof. Dr. Sadettin Ökten'in de içinde bulunduğu aile Osmanlı döneminin son zamanları ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlayan yaşamlarıyla önemli bir tanıklık içinde yer alıyor.

[''Elhamdülillah İstanbul gibi güzel bir şehirde doğmuşum.'']

Okul hayatındaki başarısı tıp fakültesinin yolunu açtı

Hümeyra Ökten, ilkokula başladığında zekası ile ilk olarak öğretmenlerinin dikkatini çeker. Başarılı öğrencilik hayatı lisede de devam eden Ökten, bir erkek kardeşinin hastalıktan vefat etmesi üzerine ailenin de teşviki ile doktor olmaya karar verir.

Çalışkan, zeki ve güçlü bir kişiliği olan Hümeyra Ökten okuldaki başarısının neticesinde 1943 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ne girer.

Kızılay'ın ilk kadın doktor görevlisi olarak hacca gitti

İslami ilimler sahasında müderris olan babası Celalettin Ökten'in evde yaptığı din sohbetleri Hümeyra Hanım'ın dini ve ahlaki kimliğini belirler, onu imana iyice bağlar.

Hümeyra Hanım'ın bu bağlılığının farkında olan tıp fakültesindeki hocaları da 1953 yılında onun kutsal topraklara gitmesine vesile olur.

"Bakanlıktan tıp fakültesine yazı gelmiş, 'Bu sene tıp fakültesinden Hacca doktor gönderilecek' diye tıp fakültesinin duvarına asılmış. O zamanlar hastanede çalışkan bir asistanım. Haziran ayı Müfide Kazım Küley hocamızın asistanıyım, talebe imtihanı yapıyoruz. Servet Bey baş asistanımız beni dışarıya çağırdı. 'Doktor hanım. Kızılay Hacca doktor gönderecekmiş. Gider misin?' dedi. Ben işte o zaman sevinçten düşünemez oldum. Babam 'Yetişmiş evladımı oraya gönderemem' dedi. Ben ağlamaya başladım. Ben ağlayınca babamın şefkati tabi. Gitmeme razı oldular."

Ömrünün 57 yılını doktorluk yaparak, insanlara hizmetle geçiren Hümeyra Hanım, Medine'ye ilk görüşte bağlanır ve her sene Hacca gitmeyi, hastalara hizmet etmeyi niyaz eder.

1953 yılında Kızılay'ın görevli olarak Hacca gönderdiği ilk kadın doktor Ayşe Hümeyra Ökten, hac görevinden döndükten sonra da hayatına başörtü ile devam etme kararı alır.

"Bütün dünya bir yana Medine bir yana"

İstanbul, Ayşe Hümeyra Ökten'in doğup büyüdüğü, anne babasının yaşadığı, Medine de bir daha kopmamak üzere bağlandığı şehirdir.

[''Medine'ye gelince ufkum değişti. Medine ön plana geçti. Bütün dünya bir yana Medine bir yana'']

İçindeki aşk onun 1956 senesinde anne ve babasıyla tekrar Hacca gitmesine vesile olur. Bu yolculuktan Celal Hoca da çok etkilenir. Onun içindeki ateşi gören Celal Hoca da aynı aşkla yanarak kızıyla birlikte Medine'ye yerleşme kararı alır.

1959 senesinde Suudi Arabistan'da oturma izni alan Hümeyra Ökten, her yıl mübarek 3 ayları ve Hac mevsimini Hicaz'da geçirir ve her milletten hastalara bakar.

Hümeyra Hanım'ın hayatı sürekli çalışma ve mücadele içinde geçer. Kendisini hastalarına adayan Ökten, yoğun iş hayatı nedeniyle hastalarına yeterince vakit ayıramayacağı düşüncesiyle evlenmez.

Ökten, örnek olacak çalışkanlığı ile 85 yıllık hayatına yüzbinlerce hayır duasını sığdırarak o çok sevdiği Medine'de hayata veda etti.

[''Gençlere nasihatim hizmetten kaçınmayın, etrafınızı memnun edin, dua alın. Zamanı gelince o duanın faydasını görüyorsunuz.'']

Ökten'in hayatını anlattığı belgesel TRT İzle'de yayınlanacak

Ayşe Hümeyra Ökten'in hayat hikayesini kendi ağzından anlattığı belgesel daha önce TRT Avaz'da ekrana gelmişti.

Ökten'in hikayesine TRT İzle'nin internet sitesinden ve TRT İzle uygulaması ile tüm mobil cihazlardan da ulaşılabilecek.

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