Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da insanlar kimi zaman komşularını bile tanımazken, o her sabah binlerce insana “Günaydın” diyor, güne neşeyle başlamalarını sağlıyor.

Ağabeyden kalma meslek

Reklam sektöründen emekli Turan Demircan 61 yaşında.

Kabataş İskelesi’nde her sabah insanlara "günaydın" diyerek, İstanbulluların güne daha pozitif bir şekilde başlamasını amaçlıyor.

Geçmiş yıllarda ağabeyinin bu işi yaptığını, artık bayrağı kendisinin devraldığını söylüyor.

“İnsanları güler yüzle karşılamayı seviyorum”.

İnsanlar selam vermekten bile korkuyor

Günaydın dediğinde insanların da güler yüzle karşılık vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Turan Demircan’a göre insanlar artık birbirlerine selam bile vermiyor.

Demircan bunun nedenini, insanların selam verdikleri kişinin bu selamı almayacağından korkmaları olduğunu, bu nedenle insanların yalnızlaştığını söylüyor.

“Karşımdakini güler yüzlü görünce mutlu oluyorum. Mutlu olduğum zaman da ben mutlu etmek istiyorum”.

Günaydın demek hayatı daha da güzelleştirir

Yaptığı işin çok sayıda dost edinmesini sağladığını söylüyor Turan Demircan.

Canının sıkkın olduğu zamanlarda ise yolcuların hal hatır sorduğunu, bunun da kendisine enerji aşıladığını belirtiyor.

Selam verip, hal hatır sormanın kimseyi insanların gözünde küçük düşürmeyeceğini, aksine onları yücelteceğini, insanların da kendisini daha iyi hissedeceklerini savunan Demircan, “Herkes herkese günaydın derse, inanın hayat daha da güzelleşir” diyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu