Herkesin haberdar olduğu bir olaydan yeni haberi olan kişiler için genellikle “Bunu Mısır’daki sağır sultan bile duydu” deyimini kullanırız.

Peki, kimdir bu Mısır’daki sağır sultan? Neden “o bile duydu” deriz?

Hikaye’nin başlangıç noktası Memlüklülerin Mısır’a hüküm sürdüğü yıllar…

O dönemdeki Memlük Sultanı’nın kulağı ağır işittiğinden yanında konuşulan şeyleri bile duymaz, olan bitenden hep daha sonra haberi olurmuş.

Bu sultanla gizli devlet işleri bile konuşulamazmış. Bu sebeple sultan, gizli görüşmeleri için oda içinde bir oda yaptırmış. Yaverlerini orada toplar, bağıra bağıra görüşmelerini yaparmış.

Duyamama sorunu ayyuka çıkınca da tüm halkın diline düşmüş ve her şeyden en son haberi olan kişiler için “Sağır sultan bile duydu, sen duymadın” benzetmesi yapılmaya başlanmış.

O günlerden bugüne kadar ulaşan bu deyim, anlamını yitirmeden kalıbını koruyor.