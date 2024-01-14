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Yaşam
TRT Haber 14.01.2024 15:42

Görme engelli Melis için arkadaşları ders kitaplarını seslendiriyor

İzmir'de bir okul, engelleri aşan dayanışmaya sahne oluyor. Doğuştan görme engelli lise öğrencisi Melis Şen'in okul hayatındaki en büyük destekçileri öğretmenleri ve arkadaşları oldu. Melis'in tüm ders kitaplarını, arkadaşları gönüllü olarak sesli kitaba dönüştürüyor.

İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki Melis Şen, doğuştan görme engelli. Okul hayatına kendi gibi görme engelli arkadaşlarıyla başladı.

Ancak eğitimine normal bir okulda devam etmeyi tercih etti. Bu tercih başlarda Melis'i ürkütse de yeni hayatına çabuk alıştı.

Geçen yıla kadar Melis'in ders çalışırken en büyük yardımcısı kitaplarını sesli okuyan annesiydi.

Ancak o da görme yetisini büyük ölçüde yitirince destek okul arkadaşları ve öğretmenlerinden geldi.  

"Melis'e nasıl yardımcı olabiliriz dedik"

Felsefe Grubu Öğretmeni Zehra Turan, "Biz melis'e nasıl yardımcı olabiliriz. Ne yapabiliriz şeklinde bir fikirle başladı her şey. Ders kitaplarını sesli okursak daha faydalı olur. Arkadaşları dedi ki biz kitapları ona seslendirsek nasıl olur? Bu fikirle yola çıktık" diye konuştu. 

Bu uygulamanın çok işine yaradığını söyleyen Melis Şen de şöyle konuştu:

"Benim için daha rahat oluyor. Çünkü istediğimiz zaman direk o hangi sayfaysa oradan bulup açıyorum. Benim kendi kitaplarım var brail alfabesiyle fakat onların okunması yavaş oluyor. Yani beni yavaşlatıyordu. Mesela üç sayfa dinleyeceksem bir sayfayı anca okuyabiliyordum kendi ellerimle."

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Hayrettin Kav

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