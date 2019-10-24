Her yıl yaz mevsiminde Karadeniz'in özellikle Artvin'in Şavşat ormanlarına daha iyi beslenmek ve kış uykusu öncesinde enerji depolamak için giden bozayılar, Kars'ın Sarıkamış ormanlarına döndü.

Göç yolunda gidiş ve dönüş olmak üzere yaklaşık 250 kilometrelik zorlu yolu kateden bozayılar, Sarıkamış ormanlarındaki yuvalarında uyumak için kışı bekleyecek.

Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyanın tek göç eden bozayılarının Sarıkamış'ta bulunduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Uydu vericisi ile takip ediliyor"

Bozayıların yazın göç ettikleri Karadeniz Bölgesi'nden dönüşe başladığını anlatan Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Uydu vericisi ile takip edilen bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle 2006’dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarının yaban hayatını araştırıyoruz. Bunlardan en önemlileri bozayı, kurt ve vaşaklar. Bunları uydu vericileriyle takip ediyoruz."

Şekercioğlu, bu yaz da vericiler takıp söz konusu hayvanları takip ettiklerini belirterek, bu proje esnasında dünyanın tek bilinen göçmen bozayılarını Sarıkamış'ta keşfettiklerini vurguladı.

Bozayıların her yıl ağustos ve eylül ayları arasında Karadeniz'de Şavşat’ın zengin ve nemli ormanlarına göç ettiğini söyleyerek, Şekercioğlu, burada bozayıların meşe palamudu ve diğer orman meyveleriyle beslenip yağ depoladıktan sonra Sarıkamış'a döndüklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Doğaları değişmiş"

Bozayıların ekim ayının sonlarına doğru dönüş yolculuğunu tamamlayıp depoladıkları yiyeceklerle Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yatacaklarını belirten Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Bozayılar, Sarıkamış'ın zorlu kışında hayatta kalma mücadelesine girecek. Bu açıdan göç esnasında topladıkları kaloriler çok önemli. Kasım ayında da kış uykusuna yatıyorlar. Şimdiye kadar Kuzey Doğa Derneği olarak 53 ayı yakaladık, bunların 41'ine uydu vericisi taktık. Halihazırda uydu vericisi ile takip ettiğimiz bu sezon itibarıyla 6 bozayımız var. Sarıkamış'ın çöplüğü sağlıksız da olsa ayılar için besin kaynağı, gördüğümüz kadarıyla ayıların yarısından biraz fazlası bu çöplükte besleniyor ve göç etmiyor. Yani doğaları artık değişmiş. Bu çöplük bazı ayılar için kışın besin kaynağı olduğundan ayılar kış uykusundan uyanıp çöplüğe gidiyor. Yani kış uykuları ve düzenleri bozulmuş durumda."

Kaynak: AA