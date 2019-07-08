Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Doğubayazıt ilçesinde sağlıklı yaşam ve güne mutlu başlama amacıyla çok sayıda gencin katılımıyla düzenlenen bisiklet turu,Ahmed-i Hani Camisi önünden başladı.

Bisiklet turuna katılan gençler, 15 kilometre yol kat edip Ağrı Dağı eteğindeki jandarma kontrol noktasına gelip buradan Gençlik Merkezi'nin önüne ulaşarak turu tamamladı.

"Gençlerimize daha fazla sahip çıkmalıyız"

Doğubayazıt İlçe Müftü Vekili Mehmet Dursun, ilçede ilk defa iki kurum arasında böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ve bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bisiklet turunun keyifli olduğunu dile getiren Dursun, "Gençlerimize daha fazla sahip çıkmalıyız. Müftülüğümüz Gençlik Koordinatörü Mehmet Emin İçten'in gençlerle pedal çevirip onlara öncülük etmesi bizim için çok önemlidir. Gençlerimizin Kur'an-ı Kerim öğrenmede de başarılı olacaklarına inanıyoruz" dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sevgi Lordoğlu da etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, yaz tatili boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Lortoğlu, "Gençlerimize daha fazla sahip çıkmalıyız. Milli ve manevi değerlere sahip, geçmişinden ders alarak geleceğini inşa edecek gençlere ihtiyacımız var. Bu kapsamda gençlik merkezi ve müftülük olarak üzerimize düşen her sorumlulukta beraber hareket etme gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA