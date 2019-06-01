9 günlük Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen Adanalılar, küçük dostlarını emanet etmek için güvenilir evcil hayvan otellerine yöneldi.

Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda bulunan evcil hayvan oteli, 22 dönüm alanda 26'sı kapalı 36 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Otelin ortaklarından Mehmet Ali Efe, Ramazan Bayramı'na günler kala rezervasyon oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Tatildeyken evcil hayvanlarını kimseye emanet edemeyecek ailelerin ve yalnız yaşayanların evcil hayvan otellerini tercih ettiğini belirten Mehmet Ali Efe, şunları anlattı:

"Çünkü küçük dostlarını profesyonel ellere bırakmak istiyorlar. Komşu, arkadaş ve çevredeki esnafın baktığıyla oteldeki bakım arasında çok fark var. Sürekli veteriner hekim kontrolünde günlük bakımları yapılıyor. Mamasından aşısına, psikolojisinden anlık sağlığına, kuaför hizmetlerine kadar küçük dostlarımız sürekli ilgimiz altında."

Ev ortamı tadında hizmet

Otellerinde konaklayacakları hayvanları "pet taksi" ile evlerinden alıp tatilin ardından tekrar evlerine bıraktıklarını ifade eden Mehmet Ali Efe, "Kedi, köpek dışında zaman zaman çeşitli kuş türlerini de misafir ediyoruz. Küçük dostlarımızın mama saatlerine, spor, gezme ve özel ihtiyaçlarına harfiyen uyuyoruz. Bütün bunları ev ortamını aratmayacak alanlarda yapıyoruz. Kapalı alanlarımızda hassas iklimlendirme sistemi var. Belli hastalıkları önlemek için bu tür küçük nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Sabah ve gece bakıcılarımız, veteriner hekimimiz ve veteriner teknikerlerimiz sürekli otelde görev yapıyor. Dostlarımız sosyalleşeceği zaman kendisi gibi sosyal dostlarıyla açık alanda oyun oynuyor. Gün boyu yoruldukça gece mışıl mışıl uyumalarını sağlıyoruz" dedi.

Evcil hayvan otellerinde günlük konaklama ücretleri 30-60 TL arasında değişiyor.

Kaynak: DHA