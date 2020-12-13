Daha iyi bir hayat için Türkiye'ye gelen Afrikalı göçmenlerin ilk adresi İstanbul...

Yakın bir geçmişe kadar daha çok Tarlabaşı'nda yaşayan Afrikalı göçmenlerin son yıllarda tercih ettiği ilçelerin başında Esenyurt geliyor.

Julius Kugor:

"Şu anda herkes şeye gidiyor Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece oraya gidiyor. Neden oraya gidiyor? Orası çok temiz, çok güzel, yani havası oranın çok güzel. Biraz ucuz."

Zaman onlar için Esenyurt'ta akıyor.

Koronavirüs salgının da etkisiyle ilçe dışına pek çıkmıyorlar. Her zaman bindikleri 76D numaralı Taksim otobüsü bile eskisi gibi onlarla dolmuyor.

En büyük sorun dil

Esenyurt'ta yaşayan Afrikalılar için en büyük sorunlardan biri dil.

Emmanuel Kwarteng:

"Yüzde 40 benim Türkçem. Çok fazla bilmiyorum. Yani normal ama daha istiyorum öğrenmek. Her gün öğreniyorum her gün. Anladın? Çünkü Türkçe yoksa problem Türkiye."

Diğer sıkıntıları Esenyurt'taki kira artışları

Zaman zaman ev bulmakta da zorlanıyorlar. Bazı ev sahiplerinin yabancılara ev verirken çekindiğini ifade ediyorlar. Bir başka sıkıntılarıysa Esenyurt'ta son dönemde yaşanan kira artışları.

Daniel Francis:

"Buraya geldiğim zamandan beri İstanbul çok iyi. Çok güzel fakat ev kirasını ödemek gibi şeyler için iş bulmak İstanbul'da çok zor. Ama İstanbul çok hoş bir şehir. Herkes Türkiye'yi seviyor biliyorsunuz. Sadece insanların hayatlarını maddi açıdan sürdürme olanağı az. Bizim için iş bulmak çok zor."

Kendi kuaförleri, lokantaları, marketleri var

Esenyurt'ta kendi kuaförleri, lokantaları hatta marketleri bile mevcut.

Charles Church:

"Afrika’da aynı iş yapıyorum ama burada değişik. Çünkü burada daha profesyonel istedik. Bizim normalde Afrika’da kes gitsin. Ama burada daha bir şey istiyorlar. Boya istiyor, kaş istiyor saç düzlemek istiyor her şey."

12 Afrika takımı amatör liglerin başlayacağı günü bekliyor

Esenyurt'taki Afrikalıların bir futbol takımı da var. Aslında İstanbul'da tamamı Afrikalı futbolculardan oluşan 12 amatör futbol takımı mücadele ediyor. Koronavirüs salgını yüzünden amatör liglere ara verilmiş durumda. Ancak onlar, liglerin yeniden başlayacağı güne hazır olmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

"Eşim Vanlı"

Esenyurt sokaklarında rastladığımız Afrikalıların her birinin farklı bir hikayesi, farklı bir hayali var...

Charles Church:

"Bana soruyorsun 'İstanbul’u seviyor musun?' Evet diyeceğim. Çünkü benim hayatım burada. Benim eşim Vanlı. 3 tane çocuk oluyor şu anda. Çünkü sen İstanbul güzel mi diyorsun bana. Evet güzeldir diyeceğim sana. Çok güzel çok iyi geldi bana."

Türkiye kimisi için ikinci vatan... Kimisi içinse henüz alışmaya çalıştığı yabancı bir toprak.

Ancak bu topraklar hepsi için bir umut.

Charles Church:

"Elektrik var. Bizim Afrika’da elektrik yok. Dinliyor musun abi elektrik yok bizim. Anladın? Ama burada elektrik var. İş güzel gidiyor. Herkes dünyada elektrik yoksa iş güzel gitmez. O yüzden burası güzel geliyor bana."

Binlerce 'hayat' denizde kaybedildi

Türkiye'de bir süre yaşadıktan sonra, insan tacirlerinin elinde, pamuk ipliğine bağlı yolculuklara çıkanlar da var.

Julius Kugor:

"Kaç kişi Afrika'dan öldü denizle. İzmir Yunanistan gidiyor. Deniz şeyiyle gidiyor. Çok öldü. Çocuk öldü, annesi öldü, babası öldü, çok öldü."

Ayrımcılığa maruz kalmamak onları Türkiye'ye bağlıyor

İstanbul'da yaşayan Afrikalıların sayısı 70 bine yakın. Ten renklerinden ötürü ötekileştirilmiyor olmak onları Türkiye'ye bağlıyor. Büyük bölümü; ırkçılığın arttığı Avrupa'ya gitmektense, ten renklerinden ötürü ayrımcılığa maruz kalmadıkları bu topraklarda yaşamak istiyor.

Kamera: Deniz Kahraman