Enkazdan çıkarılırken 'Yarın okulum var' demişti... Ahmet Eren okula başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 il ağır hasar aldı.

En çok yıkımın olduğu illerden biri olan Adıyaman'dan da geriye farklı hikayeler kaldı.

Çöken bir apartmanda Fatih ve Ayşe Aydın çifti, çocukları 4 yaşındaki Ayşe Sera ile 1,5 yaşındaki Betül hayatını kaybetti, Ahmet Eren ise AFAD koordinesinde Zonguldak'tan gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeli madencilerinin çalışmasıyla 72 saat sonra kurtarıldı.

Kurtarılan Ahmet Eren Aydın kurtarma ekiplerine, "Nereye götürüyorsunuz yarın okulum var" demişti.

Ahmet Eren Mersin'de yeni bir hayata başladı

Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan Ahmet Eren Mersin'in Mut ilçesinde ikamet eden dedesi Ahmet ve babaannesi Ayşe Aydın ile yaşamaya başladı.

Ahmet Eren bugün yeni okulunda dersbaşı yaptı. Okula dedesi ile gelen Ahmet Eren, bahçede arkadaşlarıyla oynayıp, özlem giderdi. Depremden sonra geldiği Mersin Mut'ta birinci sınıfın ikinci dönemini tamamlayan Ahmet Eren, "3 aydır yoktum. Çok mutlu oldum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı özlemiştim. İlk geldiğimde okulumu çok sevmiştim" dedi.