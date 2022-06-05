Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elif ve kardeşlerinin duygusal buluşması
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat olan Elif ve kardeşlerinin duygusal buluşmasını Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Elif'i gören kardeşlerinin mutluluğu kameralara böyle yansıdı. Elif yakında taburcu olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlerdir ilgi çeken Elif ve kardeşlerinin görüntülerini paylaştı.
Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu.
Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. ELİF VE KARDEŞLERİ YAKINDA KAVUŞACAK. pic.twitter.com/jSkRTKNOFJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2022
Bakan Koca, Elif'in sağlık durumunun iyi olduğunu, yakında taburcu olacağını açıkladı.
Ameliyat olan kardeşlerini görmeye gelen çocukların anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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