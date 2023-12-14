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Yaşam
İHA 14.12.2023 10:18

Elazığ'da nesli tehlikede olan "sarı benekli semender" görüldü

Elazığ’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.

Elazığ'da nesli tehlikede olan "sarı benekli semender" görüldü

Elazığ’da yağışla birlikte Keban ilçesinde bulunan Fırat Nehri kenarında habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender yiyecek arayışının ardından yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

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Elazığ Tarım ve Orman Bakanlığı
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