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Yaşam
TRT Haber 08.04.2025 20:07

El emeği ürünleriyle geri dönüşüme katkı sağlıyor

Hamit Oktay Fennibay, atık ahşapları sanata dönüştürerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Fennibay, devrilmiş ve ömrünü tamamlamış ağaçları sanata dönüştürerek hem doğayı koruyor hem de üretimin önemini vurguluyor. "Atılacak ağaç yoktur" diyen Fennibay, geri dönüşümle anlam bulan eserleriyle ilham oluyor.

İrem Yavuz
İrem Yavuz
El emeği ürünleriyle geri dönüşüme katkı sağlıyor

59 yaşındaki Hamit Oktay Fennibay, Gazi Üniversitesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Ancak onun öğretmenliği sınıfla sınırlı kalmadı; doğaya, üretime ve geri dönüşüme olan tutkusu ile çevresine de ilham veren yaşam biçimi oluşturdu.

Ahşap sanatçısı olarak tanınan Fennibay, boş zamanlarında kurumuş, devrilmiş ya da doğal ömrünü tamamlamış ağaçları toplayarak onlardan kaseler, vazolar, kolyeler tasarlıyor.

El emeği ürünleriyle geri dönüşüme katkı sağlıyor

Fennibay’ın en dikkat çekici yönü ise hiçbir ağacı kesmeden, doğaya zarar vermeden üretim yapması. "Atılacak ve yıkılacak ağaç yoktur" diyen Fennibay, doğanın sunduğu her ürünün kıymetli olduğunu vurguluyor.

Bu yaklaşımıyla sadece geri dönüşümün değil, aynı zamanda üretimin de önemine dikkat çekiyor.

El emeği ürünleriyle geri dönüşüme katkı sağlıyor

"Yediden yetmişe herkesin bir işle uğraşmasını istiyorum. Uğraşırsak, meşgul olursak hem sağlıklı hem mutlu oluruz" sözleriyle hem bireysel üretkenliğin hem de ruh sağlığının altını çizen Fennibay, gençlere ve yetişkinlere ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Öğretmen olarak ülkesine duyduğu bağlılığı ise şu sözlerle ifade ediyor:

"Ben ülkemin, Türkiye’nin öğretmeniyim. Üretirsek hep beraber mutlu oluruz. Daha fazla üretmemiz lazım"

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