El emeği ürünleriyle geri dönüşüme katkı sağlıyor

59 yaşındaki Hamit Oktay Fennibay, Gazi Üniversitesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Ancak onun öğretmenliği sınıfla sınırlı kalmadı; doğaya, üretime ve geri dönüşüme olan tutkusu ile çevresine de ilham veren yaşam biçimi oluşturdu.

Ahşap sanatçısı olarak tanınan Fennibay, boş zamanlarında kurumuş, devrilmiş ya da doğal ömrünü tamamlamış ağaçları toplayarak onlardan kaseler, vazolar, kolyeler tasarlıyor.

Fennibay’ın en dikkat çekici yönü ise hiçbir ağacı kesmeden, doğaya zarar vermeden üretim yapması. "Atılacak ve yıkılacak ağaç yoktur" diyen Fennibay, doğanın sunduğu her ürünün kıymetli olduğunu vurguluyor.

Bu yaklaşımıyla sadece geri dönüşümün değil, aynı zamanda üretimin de önemine dikkat çekiyor.

"Yediden yetmişe herkesin bir işle uğraşmasını istiyorum. Uğraşırsak, meşgul olursak hem sağlıklı hem mutlu oluruz" sözleriyle hem bireysel üretkenliğin hem de ruh sağlığının altını çizen Fennibay, gençlere ve yetişkinlere ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Öğretmen olarak ülkesine duyduğu bağlılığı ise şu sözlerle ifade ediyor:

"Ben ülkemin, Türkiye’nin öğretmeniyim. Üretirsek hep beraber mutlu oluruz. Daha fazla üretmemiz lazım"