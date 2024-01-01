Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 01.01.2024 11:45

Ecza sektöründeki 66 yıllık birikimini gençlere aktarıyor

İş hayatında 66 yılı geride bırakan 84 yaşındaki bir ecza deposunun personel müdürü Ali Uyar, sağlığı el verdikçe çalışmaya, gençlere bilgi birikimini aktarmaya devam etmek istiyor.

Ecza sektöründeki 66 yıllık birikimini gençlere aktarıyor
[Fotograf: AA]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 yaşında eczacı kalfası olarak iş hayatına başlayan Uyar, iş yeri sahiplerinin ecza deposu açtığı Konya'ya yerleşti.

Şirketin kurulduğu günden bu yana her kademede görev alan Uyar, 1984'te emekli olmasının ardından işverenin talebi üzerine çalışmaya devam etti.

Ecza sektöründeki 66 yıllık birikimini gençlere aktarıyor

Beş çocuk ve 15 torun sahibi Uyar'a Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iki yıl önce gönderilen "Teşekkür Belgesi"nde şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik, aktif çalışma hayatını bitirmek değildir. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek, çalışma hayatında elde edilen bilgi birikimlerini gelecek nesillere aktarmak ve emeği katma değere dönüştürmeye devam etmek erdemli, bilinçli ve takdir edilmesi gereken bir durumdur. Çalışma hayatında yıllardır yer alarak, sosyal güvenlik sistemine yapmış olduğunuz böylesine büyük bir katkının eşine çok az rastlanmaktadır. Ülkemize kattığınız değerle beraber, yıllarca bıkmadan, usanmadan verdiğiniz emek için size minnettarız. Gelecekte sağlık, keyif ve üretkenlikle geçireceğiniz uzun yıllarınız olması temennisiyle."

"Sevdiğin işi tam yapacaksın"

Uyar, 1958'de Ermenek'te bir eczanede işe başladığını, yanında çalıştığı eczacı Nevzat Karpuzcu'nun teklifi ile Konya'da ecza deposu kurma çalışmalarında yer aldığını söyledi.

Selçuk Ecza Deposu'nun kurulmasından bu yana her aşamasında çalıştığını anlatan Uyar, 365 kişiden sorumlu personel müdürü olarak iş hayatının devam ettiğini dile getirdi.

Ecza sektöründeki 66 yıllık birikimini gençlere aktarıyor

Uyar, ilk başlarda ağır olan şartlara rağmen bugüne kadar seve seve çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık sektöründe çalışmak beni mutlu etti. 1984'te emekliliğe hak kazandım. İşimi çok seviyorum. Yönetim kurulu başkanımız ve genel müdürümüz, beni bırakmadı, 'Sana ihtiyacımız var.' dedi. 66 yıldır çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim. 2005'te ayrılmak istedim. Patronum rahmetli Ahmet Keleşoğlu, 'Biz beraber geldik, beraber gideceğiz.' dedi. 2015'te Ahmet Bey rahmetli oldu, ben burada kaldım."

Bir insanın sevdiği işi yapması gerektiğini vurgulayan Uyar, "Sevmiyorsa o işi bıraksın, kendini hırpalar. Sevdiğin işi tam yapacaksın" dedi.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Devlet korumasında yetiştiği kente il müdürü olarak atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü
13:28
Zonguldak'ta 11 yıl 7 ay hapisle aranan zanlı yakalandı
13:23
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na personel alınacak
13:23
Mardin'de hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi
13:21
2024 yılının ilk bebekleri
13:17
"Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor
Ormanya, geçen yıl 5,2 milyon ziyaretçi çekti
Ormanya, geçen yıl 5,2 milyon ziyaretçi çekti
FOTO FOKUS
Gazzeli 9 bin çocuk 2024’ü göremedi...
Gazzeli 9 bin çocuk 2024’ü göremedi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ