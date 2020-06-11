Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yavrulama dönemi sonrasında yabani hayvanların hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı.

Yavrulama dönemi sonrasında yabani domuz, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanların yavrularıyla beslenirken yoğun oldukları bölge fotokapanla takip edildi.

Yapılan takipler sonucunda yaban domuzu, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanlar fotokapanlar tarafından görüntülendi.