Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düzce'de yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı
[Fotoğraf: DHA ]
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara yavruları olan hayvanlar takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yavrulama dönemi sonrasında yabani hayvanların hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı.
Yavrulama dönemi sonrasında yabani domuz, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanların yavrularıyla beslenirken yoğun oldukları bölge fotokapanla takip edildi.
Yapılan takipler sonucunda yaban domuzu, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanlar fotokapanlar tarafından görüntülendi.
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