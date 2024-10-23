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Yaşam
AA 23.10.2024 16:44

Dünyanın en iyi 2. kuruyemişi seçildi

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 10 kuruyemişi" listesinde, Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi 2. kuruyemişi seçildi

Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" isimli platformun, "dünyanın en iyi 10 kuruyemişi" listesinde Antep fıstığı da yer buldu.

Antep fıstığının lezzeti ve hasadıyla ilgili bilgi verilen platformda, bu ürünün genellikle baklava yapımında kullanıldığı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fıstık gibi bir haberim var, ülkelerin coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere tanıtan TasteAtlas, kullanıcı ve eleştirmenlerin puanlarıyla Antep fıstığını 'dünyanın en iyi 2. kuruyemişi' seçti. Hakkımız tabii ki birincilikti ama 2025'te görüşmek üzere diyelim" ifadelerini kullandı.

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