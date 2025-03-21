Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 21.03.2025 13:10

Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu

Beyza Nur Erdoğan, Down Sendromuna rağmen azmiyle çalıştığı beş yıldızlı otelin en önemli personelleri arasında yer alıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

29 yaşındaki Beyza Nur Erdoğan, Down Sendromlu olmasına rağmen çalışma azmi ve disipliniyle herkese örnek oluyor.

Beş yıldızlı bir otelde oda servisi görevlisi olarak tam 10 yıldır çalışan Beyza Nur, işini büyük bir sevgiyle yapıyor.

Beyza Nur Erdoğan, otelde peçete katlıyor, ofise yardım ediyor, tepsileri hazırlıyor, kahve demliyor.
Evde de annesine destek olmaktan geri kalmayan Beyza Nur, salata, tatlı, pilav ve tarhana çorbası yapabildiğini, hatta temizlik bile yaptığını söylüyor.

"Çalışmayı çok seviyorum" diyen Beyza Nur, iş hayatının kendisine büyük katkılar sağladığını ifade ediyor:

"Çalışmak bana özgüven kattı. Başarılı ve sosyal olmayı öğretti".

Beyza’nın oteldeki yeri çok özel

Beyza Nur’un çalıştığı oteldeki yöneticisi Barış Satık, onun otel için vazgeçilmez bir çalışan olduğunu vurguluyor:

"Beyza, otelimizde kalan yirmi misafirin ne yediğini gayet iyi biliyor. Nasıl servis edeceğini, salatanın yanında hangi sosun olması gerektiğini ve ekmekle birlikte tereyağının da mutlaka servis alanında bulunması gerektiğini bilen bir arkadaşımız. Onun olmadığı günlerde yokluğunu hemen hissediyoruz. Ekip arkadaşları içerisinde Beyza’nın her an orada olması gerektiğini düşünenlerdeniz".

En büyük hayali Mekke'ye gitmek

Beyza Nur’un büyük iki hayali var. Mekke’ye gitmek ve annesine sürpriz yapıp bir ev almak. Bunun için azimle çalışmaya devam eden Beyza, bütün arkadaşlarına da çalışmayı tavsiye ediyor:

"Bütün arkadaşlarım çalışsınlar. Kendi paralarını kazansınlar. Onlara özgüven aksın. Sosyal yürüsünler. Dürüst olsunlar."

Başarı hikâyesiyle herkese ilham veren Beyza Nur Erdoğan, hayallerine bir adım daha yaklaşmak için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

ETİKETLER
Nadir Görülen Hastalıklar
Sıradaki Haber
2024’te 500 milyondan fazla fidan toprakla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:44
BM: 2024, göç yollarında en fazla can kaybının kaydedildiği yıl oldu
13:54
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi
13:00
İsrail, ramazan ayının üçüncü cumasında da Mescid-i Aksa’ya girişlere kısıtlama getirdi
13:49
Depremde hasar gören 377 vakıf eserinin restorasyonu sürüyor
12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i andı
12:47
Ankara'da eylem ve gösteriler 5 gün yasaklandı
Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
FOTO FOKUS
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ