Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu

29 yaşındaki Beyza Nur Erdoğan, Down Sendromlu olmasına rağmen çalışma azmi ve disipliniyle herkese örnek oluyor.

Beş yıldızlı bir otelde oda servisi görevlisi olarak tam 10 yıldır çalışan Beyza Nur, işini büyük bir sevgiyle yapıyor.

Beyza Nur Erdoğan, otelde peçete katlıyor, ofise yardım ediyor, tepsileri hazırlıyor, kahve demliyor.

Evde de annesine destek olmaktan geri kalmayan Beyza Nur, salata, tatlı, pilav ve tarhana çorbası yapabildiğini, hatta temizlik bile yaptığını söylüyor.

"Çalışmayı çok seviyorum" diyen Beyza Nur, iş hayatının kendisine büyük katkılar sağladığını ifade ediyor:

"Çalışmak bana özgüven kattı. Başarılı ve sosyal olmayı öğretti".

Beyza’nın oteldeki yeri çok özel

Beyza Nur’un çalıştığı oteldeki yöneticisi Barış Satık, onun otel için vazgeçilmez bir çalışan olduğunu vurguluyor:

"Beyza, otelimizde kalan yirmi misafirin ne yediğini gayet iyi biliyor. Nasıl servis edeceğini, salatanın yanında hangi sosun olması gerektiğini ve ekmekle birlikte tereyağının da mutlaka servis alanında bulunması gerektiğini bilen bir arkadaşımız. Onun olmadığı günlerde yokluğunu hemen hissediyoruz. Ekip arkadaşları içerisinde Beyza’nın her an orada olması gerektiğini düşünenlerdeniz".

En büyük hayali Mekke'ye gitmek

Beyza Nur’un büyük iki hayali var. Mekke’ye gitmek ve annesine sürpriz yapıp bir ev almak. Bunun için azimle çalışmaya devam eden Beyza, bütün arkadaşlarına da çalışmayı tavsiye ediyor:

"Bütün arkadaşlarım çalışsınlar. Kendi paralarını kazansınlar. Onlara özgüven aksın. Sosyal yürüsünler. Dürüst olsunlar."

Başarı hikâyesiyle herkese ilham veren Beyza Nur Erdoğan, hayallerine bir adım daha yaklaşmak için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.